Россиянин погиб при катании в лодке в Финляндии

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Трое россиян перевернулись на гребной лодке, когда катались по финскому озеру Пюхяярви. Один из них не доплыл до берега и утонул, сообщает РИА Новости с ссылкой на местную полицию.

Друзья 58-летнего мужчины спаслись, самостоятельно добравшись до пляжа. Позже тело погибшего достали спасатели.

Факт гибели гражданина РФ подтвердили в российском посольстве. По словам дипломатов, родственники мужчины уже знают о его гибели.

"Все необходимые процедуры будут проведены", – отметила пресс-секретарь посольства Наталья Вежливцева.

