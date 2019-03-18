9,5 года в колонии: экс-директору лагеря "Сямозеро" вынесли приговор

В понедельник, 18 марта, к 9,5 годам колонии приговорили экс-директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в Карелии Елену Решетову. Аналогичный срок получил бывший координатор лагеря Вадим Виноградов. Два с половиной года назад во время прогулки по озеру по их вине утонули 14 детей. Суд признал виновными трех из шести фигурантов дела. Вспоминаем, из-за чего произошла трагедия и кто остался в ответе за смерть детей.

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Гибель в Карелии

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. 47 детей и четверо взрослых инструкторов из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились на прогулку на озере. Однако в это время усилился ветер и поднялся настоящий шторм. В результате два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а надувную лодку с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей. Больше половины из них были из Москвы.

После происшествия всех остальных ребят перевезли в республиканский Кадетский корпус, который находился в Петрозаводске. Сам лагерь закрыли. В Москве 20 июня был объявлен днем траура. Власти Карелии и Москвы выделили семьям погибших детей по одному миллиону рублей, родственникам пострадавших – по 300 тысяч. Столичные власти также взяли на себя расходы по погребению.

Среди вывезенных из лагеря ребят также были, в основном, жители Москвы и Московской области. 21 июня 160 детей (78 мальчиков и 82 девочки) доставили в столицу, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Всего в московские больницы были госпитализированы тогда шесть ребят. Пострадавших детей посетил Павел Астахов, занимавший на тот момент должность детского омбудсмена. Однако, после резонансного видео, в котором уполномоченный по правам ребенка спросил у одной из девочек: "Как поплавали?", – Астахов ушел со своего поста по собственному желанию.

Жертв трагедии могло быть и больше, если бы не самоотверженность одной из девочек. За проявленный героизм при спасении одноклассников на Сямозере глава МЧС Владимир Пучков наградил 12-летнюю москвичку Юлию Король медалью "За спасение погибающих на водах". Девочка самостоятельно вытащила из озера нескольких сверстников, которые оказались в воде. Затем школьница пешком добралась до ближайшего поселка Кудам и сообщила о трагедии местным жителям, которые вызвали МЧС. Благодаря этому удалось спасти 33 подростка.

После трагедии по всей России начались проверки детских лагерей. По результатам проверок в Подмосковье были закрыты три детских оздоровительных учреждения, также надзорные ведомства выявили 37 нелегальных организаций для детского отдыха. По данным Генпрокуратуры РФ, всего за летний сезон было обнаружено более 20 тысяч нарушений.

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Слишком мягкий приговор?

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В его рамках следователи задержали четверых подозреваемых – инструкторов Регину Иванову и Людмилу Васильеву, директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова. Чуть позже задержали еще одного инструктора Валерия Круподерщикова. Директор лагеря и ее заместитель стали также фигурантами дела по статье "Оставление в опасности".

Кроме того, к уголовной ответственности по статье "Халатность" привлекли руководителя Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолия Коваленко и его заместителя – Людмилу Котович. К дисциплинарной ответственности были привлечены три министра и вице-премьер правительства Республики Карелия. Также следователи обвинили в халатности фельдшера Ирину Щербакову. Согласно материалам дела, 12-летний мальчик позвонил в Суоярвскую ЦРБ и просил о помощи, но Щербакова оборвала собеседника в грубой форме, пригрозила передать его номер полиции, а затем положила трубку. Она приняла звонок за шутку и не оповестила о нем службы спасения и администрацию больницы.

В октябре замдиректора лагеря признал вину в гибели 14 детей. По данным следствия, Виноградов знал, что в день трагедии в большинстве районов Карелии ожидались ливни. Тем не менее 17 июня он дал указание вожатым и инструкторам вывести детей к озеру и отправиться на сплав по Сямозеру.

В апреле 2017 года суд признал фельдшера скорой помощи Щербакову виновной и назначил наказание – три года заключения в колонии-поселении. Щербакова начнет отбывать срок после того, как ее дочь 2006 года рождения достигнет 14-летнего возраста – в 2020 году. В это же время предъявили обвинение в гибели детей еще одному экс-сотруднику "Парк-отеля "Сямозеро", инструктору Павлу Ильину.



По версии следствия, директор парк-отеля "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, а также инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин знали об объявленном штормовом предупреждении, но все равно организовали водный поход с детьми на Сямозяро. При этом одно из используемых плавательных средств было технически неисправным, лодки были перегружены, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера. По версии следствия, директор парк-отеля "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, а также инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин знали об объявленном штормовом предупреждении, но все равно организовали водный поход с детьми на Сямозяро. При этом одно из используемых плавательных средств было технически неисправным, лодки были перегружены, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера. После трагедии Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы, чтобы избежать негативной реакции общественности. Кроме того, экс-руководитель Управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович знали о многочисленных нарушениях закона в парк-отеле "Сямозеро" и все равно выдали лагерю разрешительные документы на работу.



18 марта 2019 года по решению суда бывшего директора лагеря "Сямозеро" в Карелии Елену Решетову приговорили к 9,5 годам в колонии общего режима. Аналогичный срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Несовершеннолетних детей Решетовой (Анастасию 2002 года рождения и Илью 2006 года рождения) суд постановил передать органам соцзащиты Москвы для решения вопроса их устройства.

Инструктор Валерий Круподерщиков был осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Троих оставшихся суд оправдал, сочтя вину недоказанной – это инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович.

Однако родители детей, погибших на Сямозере, считают вынесенный судом приговор слишком мягким. По словам адвоката потерпевшей стороны, родственники намерены обжаловать решение суда, по тем обвиняемым, которые были оправданы.