СК возбудил дело по факту гибели детей в летнем лагере

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей в оздоровительном лагере в Карелии, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, участники детского лагеря "Парк–Отель Сямозеро" попали в шторм во время катания на лодках по озеру. На трех судах находились 47 детей и четверо взрослых инструкторов. Из-за шторма лодки перевернулись и 14 детей утонули.

Изначально сообщалось о погибшем инструкторе. Позднее Владимир Маркин эту информацию опроверг. Уточняется, что десять из погибших детей были москвичами.

В рамках расследования дела уже задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались инструкторы Регина Иванова и Людмила Васильева, директор ООО "Парк–Отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов,. Решается вопрос об их заключении под стражу.