08 декабря, 14:40

Мэр Москвы

Собянин: художественная подсветка в этом году украсит около 100 объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Художественная подсветка в этом году украсит около 100 объектов Москвы, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что первые фонари появились в столице 295 лет назад. Сегодня Москва входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира.

"По вечерам зажигается свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Больше половины из них – энергоэффективные", – отметил Собянин.

В Москве уже преобразились фасады 50 школ, обновленных в рамках программы "Моя школа", а также культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте.

Кроме того, подсветка украсила Живописный мост, новую "Царскую набережную" Москвы-реки, несколько храмов и историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на улице Большой Садовой.

Кроме того, фасад Большой спортивной арены в "Лужниках" станет мультимедийным пространством благодаря уникальной технологии видеомэппинга и динамической подсветке. Частью композиции станет каток с различными инсталляциями.

"С 2011 года число объектов с архитектурно-художественной подсветкой в Москве выросло в 4 раза – сегодня порядка 2,4 тысячи зданий и сооружений создают уникальную атмосферу и комфорт на улицах", – заключил мэр.

Ранее в столице установили более 10 световых тоннелей в преддверии новогодних и рождественских праздников. Декоративные конструкции создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток.

Один из самых популярных среди горожан тоннелей находится на Тверском бульваре. На Никитском бульваре также была установлена инсталляция "Хрустальный тоннель".

