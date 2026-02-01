Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в районе Метрогородка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 97-го километра МКАД после съезда № 93А. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте аварии задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Водителей предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено более чем на 1 километр. В связи с этим департамент транспорта Москвы посоветовал выбирать альтернативные маршруты.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП в Пермском крае. По данным регионального Минздрава, санитарная машина Карагайской центральной районной больницы, в которой находились четыре пациента, возвращалась из Кудымкара в город после процедуры гемодиализа.

В результате погибли водитель санитарной машины Lada Largus и три пациента. Еще один пассажир, а также пострадавший водитель из другой машины доставлены в Кудымкар. В краевом ГУ МВД уточнили, что водитель первого автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

