04 февраля, 11:17

Транспорт

В МЖД рассказали о принимаемых мерах для сокращения интервалов движения поездов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Железнодорожники принимают меры, чтобы обеспечить стабильное движение пригородных поездов в сложных погодных условиях, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что мониторинг состояния инфраструктуры и подвижного состава ведется непрерывно совместно с компанией-перевозчиком. Были приняты дополнительные технологические решения, чтобы техника работала при низких температурах, а в график вносятся оперативные корректировки, чтобы сократить интервал движения поездов.

Ситуация с обеспечением массовых перевозок в часы пик на фоне низких температур постепенно стабилизируется благодаря совместным мероприятиям. В четверг, 4 февраля, движение осуществлялось штатно на большинстве радиальных направлений.

Тем не менее локальные проблемы, приведшие к задержкам пригородных поездов в сторону столицы, возникали на некоторых участках Казанского и Горьковского направлений.

Например, из-за неисправности контактного провода на станции Куровская было задержано отправление ряда пригородных поездов, что отразилось на интервалах МЦД-3. Однако сейчас неисправность устранена, принимаются меры, чтобы ввести в график задержанные электрички.

Кроме того, в связи с отменой электричек Петушки – Очаково и Петушки – Апрелевка для перевозки пассажиров были назначены дополнительные остановки на маршруте Горьковского направления для двух экспрессов.

В компании принесли извинения за возможные неудобства и отметили, что актуальную информацию о движении пригородных поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее в МЖД сообщали, что принимают дополнительные меры для технической подготовки поездов на фоне похолодания. В частности, созданы новые бригады для оказания сервисной помощи на конечных станциях, задействовано оборудование для ускорения обслуживания в депо, а также привлечен технический персонал.

Пригородные поезда Ленинградского направления могут задерживаться до 40 минут

