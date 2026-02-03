Форма поиска по сайту

03 февраля, 17:04

Транспорт

ЦППК рассказала о прогреве электричек в морозы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) прогревает выходящие на линию электрички в мороз. Об этом сообщает телеграм-канал компании.

"Пока на улице температура на термометрах опускается ниже, мы поддерживаем комфорт в поездах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что прогрев составов продолжается в течение всей ночи, их не отключают от питания. Кроме того, специалисты ЦППК оценивают работу систем отопления и состояние дверей, окон и уплотнителей перед выходом составов на линию.

Ночь на вторник, 3 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса.

Из-за аномальных морозов скорректировали температуру в батареях московских квартир. В МЧС жителям мегаполиса рекомендовали использовать только сертифицированные обогреватели, не оставлять их без присмотра и избегать перегрузки электросети. Выходя на улицу, следует одеваться тепло и многослойно, а также минимизировать длительное пребывание вне дома.

Круглосуточная уборка снега идет в Москве, несмотря на экстремальный мороз

транспортгород

