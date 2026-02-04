Форма поиска по сайту

04 февраля, 12:10

Происшествия
МВД: таксист мог стать еще одной жертвой подозреваемых в убийстве заложника в Пензе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Еще одной жертвой подозреваемых в похищении и убийстве заложника в Пензенской области мог стать таксист, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

По ее словам, тело мужчины было обнаружено сотрудниками ГУУР МВД России в автомобиле на западе Москвы.

Предполагается, что после совершения преступления в Пензе злоумышленники попытались скрыться. Для этого они наняли таксиста, который согласился довезти их до столицы. После прибытия по указанному адресу пассажиры убили водителя и оставили его тело в машине.

Следствие продолжает работу по установлению других возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов на территории нескольких регионов России, добавила Волк.

Двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции при задержании на Рублевском шоссе в Москве 3 февраля.

В ходе перестрелки один из подозреваемых получил смертельные ранения, второй был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя.

Кроме того, СМИ писали, что подозреваемый, который был ликвидирован полицейскими, ранее был судим за двойное убийство и кражу. В 2015 году он вместе с сообщником застрелил из пистолета двоих человек. Тела погибших убийцы спрятали в овраге.

