Более 30 домов в стиле неоклассицизма привели в порядок на юго-западе Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства за 10 лет обновили 32 здания в стиле неоклассицизма на юго-западе Москвы в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, обновлен был жилой дом 1956 года постройки, который находится по адресу Ленинский проспект, дом 70/11. Возвели здание сложной формы по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина и Якова Белопольского. Во двор можно попасть через большие арки. Также интересен скошенный угол здания на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, где присутствуют многоярусные арочные формы. Объемным фасад кажется из-за выступающего вперед козырька.

Капитально отремонтировали дом в 2023 году. Были обновлены его фасад и подвал, заменены некоторые инженерные системы. Именно фасад было труднее всего ремонтировать. Для начала его необходимо было промыть и починить кирпичную кладку. После этого специалистам предстояло заполнить выветренные швы и обработать места повышенной влажности антигрибковым раствором.

Далее проводились работы по восстановлению архитектурных элементов и обработке фасада гидрофобным составом. Также обновились двери и окна. Был отремонтирован гранит внешней стороны цоколя, а на его дворовой части нанесен штукатурный слой.

В прошлом году капитально отремонтирована и пятиэтажка по адресу улица Вавилова, дом 43. Ее построили в 1950-м по индивидуальному проекту. У здания г-образная форма. О неоклассицизме напоминают его балконы, которые украшены кронштейнами, а также карниз с дентикулами. Со стороны двора лестнично-лифтовые шахты выступают отдельно.

Был обновлен фасад здания, стойки инженерных систем заменены на новые. До начала работ специалисты подготовили специальный проект, чтобы были учтены все особенности дома, его архитектурные элементы и цвет. После очищения фасада от грязи на места намокания нанесли антисептический состав.

Также нанесен новый штукатурный слой, обновлены декоративные элементы. Стены и декор покрасили в цвета "оранжевая марена" и "классический белый". В конце были отремонтированы балконы и кронштейны. Там появились и новые ограждения, двери, водосток. Обновлен цоколь.

Кроме того, в 2025 году отремонтирован пятиэтажный дом по адресу Нагорная улица, дом 28, корпус 1. Построили его в 1954 году. На фасаде есть архитектурные пояса и оштукатуренные порталы входных групп. На некоторых окнах снизу присутствуют филенки и сандрики. На четвертом этаже можно заметить арочные элементы. Завершает композицию венчающий карниз.

Были обновлены фасад, крыша, подъезды, подвал и некоторые инженерные системы здания. Стены первого этажа промыли и обработали места намокания. Также восстановлены кирпичная кладка и декор. После работ над фасадом специалисты отремонтировали входы и балконы. Заменены отливы, сделаны новые водосточные трубы.

Ранее в столице отремонтировали три жилых дома, появившихся в сериалах. Например, работы затронули историческое здание на Тверской улице из сериала "Чистые руки", дом на Беговой улице из "Волшебного участка" и строение на улице Хамовнический Вал из киноленты "Чужие деньги".

