05 февраля, 12:15

Город

Более 30 домов в стиле неоклассицизма привели в порядок на юго-западе Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства за 10 лет обновили 32 здания в стиле неоклассицизма на юго-западе Москвы в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, обновлен был жилой дом 1956 года постройки, который находится по адресу Ленинский проспект, дом 70/11. Возвели здание сложной формы по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина и Якова Белопольского. Во двор можно попасть через большие арки. Также интересен скошенный угол здания на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, где присутствуют многоярусные арочные формы. Объемным фасад кажется из-за выступающего вперед козырька.

Капитально отремонтировали дом в 2023 году. Были обновлены его фасад и подвал, заменены некоторые инженерные системы. Именно фасад было труднее всего ремонтировать. Для начала его необходимо было промыть и починить кирпичную кладку. После этого специалистам предстояло заполнить выветренные швы и обработать места повышенной влажности антигрибковым раствором.

Далее проводились работы по восстановлению архитектурных элементов и обработке фасада гидрофобным составом. Также обновились двери и окна. Был отремонтирован гранит внешней стороны цоколя, а на его дворовой части нанесен штукатурный слой.

В прошлом году капитально отремонтирована и пятиэтажка по адресу улица Вавилова, дом 43. Ее построили в 1950-м по индивидуальному проекту. У здания г-образная форма. О неоклассицизме напоминают его балконы, которые украшены кронштейнами, а также карниз с дентикулами. Со стороны двора лестнично-лифтовые шахты выступают отдельно.

Был обновлен фасад здания, стойки инженерных систем заменены на новые. До начала работ специалисты подготовили специальный проект, чтобы были учтены все особенности дома, его архитектурные элементы и цвет. После очищения фасада от грязи на места намокания нанесли антисептический состав.

Также нанесен новый штукатурный слой, обновлены декоративные элементы. Стены и декор покрасили в цвета "оранжевая марена" и "классический белый". В конце были отремонтированы балконы и кронштейны. Там появились и новые ограждения, двери, водосток. Обновлен цоколь.

Кроме того, в 2025 году отремонтирован пятиэтажный дом по адресу Нагорная улица, дом 28, корпус 1. Построили его в 1954 году. На фасаде есть архитектурные пояса и оштукатуренные порталы входных групп. На некоторых окнах снизу присутствуют филенки и сандрики. На четвертом этаже можно заметить арочные элементы. Завершает композицию венчающий карниз.

Были обновлены фасад, крыша, подъезды, подвал и некоторые инженерные системы здания. Стены первого этажа промыли и обработали места намокания. Также восстановлены кирпичная кладка и декор. После работ над фасадом специалисты отремонтировали входы и балконы. Заменены отливы, сделаны новые водосточные трубы.

Ранее в столице отремонтировали три жилых дома, появившихся в сериалах. Например, работы затронули историческое здание на Тверской улице из сериала "Чистые руки", дом на Беговой улице из "Волшебного участка" и строение на улице Хамовнический Вал из киноленты "Чужие деньги".

город

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

