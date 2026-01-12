Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Три жилых дома, появившихся в сериалах, отремонтировали в Москве, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Например, привели в порядок историческое здание на Тверской улице, доме 6, строении 6. Его можно увидеть в сериале "Чистые руки", который вышел в 2024 году. Это уникальный памятник архитектуры – Саввинское подворье, построенное в 1905–1907 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова в виде арабской цифры 8 в неорусском стиле с элементами модерна и барокко.

Всего в здании четыре этажа и шесть подъездов, в которых находятся 23 квартиры. На первом этаже – украшенные архивольтами арочные проемы, а крышу венчают шатровые башенки со шпилями. Фасад, в свою очередь, выложен цветной керамической плиткой с преобладанием зеленоватых оттенков.

В облицовке использованы абрамцевские изразцы, а над аркой можно увидеть изображение различных сказочных птиц. Под ней находятся оригинальные блоки Фальконье. Закрытый внутренний двор также богато украшен, главной его особенностью являются раковины на фасаде.

Дом был отремонтирован в 2024 году. Специалисты фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы привели в порядок фасад, крышу, подъезды, подвал. Кроме того, прошел капитальный ремонт ряда инженерных систем. При проведении работ сотрудники сохранили элементы лепного декора, при этом удалось воссоздать утраченные.

Мастера восстановили майолику и лепной декор на главном фасаде, а также отреставрировали расчищенное мраморное оформление центральной арки, лепнину внутри двух дворов-колодцев здания. Исторический вид был возвращен двум шатровым башням с их конструктивными деревянными щитами и облицовкой чеканным металлом.

В подъездах, в свою очередь, был воссоздан лепной декор, а в местах утрат – блоки Фальконье и метлахская плитка. Были расчищены кованое металлическое ограждение и поручни, приведены в порядок деревянные конструкции. В исторические цвета окрасили интерьеры подъездов.

Еще одно здание, которое было отреставрировано, находится на Беговой улице, доме 34. Оно появлялось в сериале "Волшебный участок", снятом в 2024 году.

Здание построили в 1978 году по проекту группы архитекторов во главе с Андреем Меерсоном. Уникальной деталью является отсутствие нижних этажей, их заменили 20 пар железобетонных опор. Из-за этого строение получило название "дом-сороконожка".

Специалисты привели в порядок фасады и заменили внутренние инженерные системы в 2023 году, при этом в ходе ремонта были использованы электролюльки, что помогло выполнить ряд сложных высотных работ.

В местах намокания была нанесена полная антигрибковая защита, кроме того, были восстановлены утраченные сегменты облицовки. После этого эксперты выполнили гидрофобизацию поверхности силиконовой эмульсией, что позволит защитить стены от агрессивного воздействия атмосферных осадков.

На следующем этапе были заменены окна в местах общего пользования и обновлены входные группы. Массивные железобетонные опоры из грубого бетона и лестничные шахты, вынесенные за пределы здания, также были приведены в порядок.

Помимо этого, обновлены магистрали холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, проложена новая электросеть.

Здание на улице Хамовический Вал, доме 2, появилось в сериале "Чужие деньги", выпущенном в 2025 году. Оно было возведено по индивидуальному проекту архитектора Аркадия Мордвинова в 1956 году в советском неоклассическом стиле. Дом состоит из нескольких частей, во двор ведут две проездные арки.

Сложную пластику имеют уличные фасады, например, на главном выступают восемь трехгранных эркеров. На 11-м этаже установлено ограждение со скульптурами, а по периметру находится венчающий карниз.

Ремонт состоялся в 2023 году. Был разработан индивидуальный проект, в котором были учтены все конструктивные и архитектурные особенности.

Специалисты восстановили фасад и крышу, заменили внутридомовые коммуникации, отремонтировали кирпичную кладку. Были приведены в порядок декоративные элементы – арки, порталы входных групп, балясины на парапетных ограждениях. Фасад окрасили в цвет "светло-желтый имбирь".

Помимо этого, в местах общего пользования установили современные стеклопакеты, а также отремонтировали скатную крышу здания. В чердачном помещении теперь уложен теплоизолирующий слой из минераловатных плит для стабилизации температурно-влажностного режима.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что завершился капитальный ремонт в детской музыкальной школы имени А. К. Лядова. Она является одной из старейших в Москве. В рамках работ специалисты заменили мебель, учебное оборудование и музыкальные инструменты, в частности, закупили 29 новых роялей и пианино.

