04 марта, 13:42

Общество

В Роструде напомнили об отстранении от работы за отказ от осмотра у психиатра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Работодатель должен отстранить сотрудника после отказа от обязательного психиатрического освидетельствования. Существуют определенные специалисты, которые должны пройти процедуру, сообщил Роструд на своей странице в МАХ.

Как подчеркнуло ведомство, медосмотры и психиатрические освидетельствования можно пройти за счет средств работодателя.

Если во время периодического медосмотра у сотрудника выявят признаки психического расстройства, то работодатель должен будет направить на освидетельствование работников, деятельность которых закреплена в приказе Минздрава РФ № 342н.

Порядок проведения психиатрической экспертизы был обновлен с 1 марта. Новые нормы носят технический характер. При этом освидетельствование теперь проводится коллегиально – комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом.

Роструд отметил, что порядок психиатрического освидетельствования и направления на него сохранился.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что сотрудника могут уволить после психиатрической экспертизы, если по ее итогам он будет признан полностью негодным к работе.

Однако если после медосмотра сотруднику установили ограничения, то работодатель должен рассмотреть возможность перевода на другую должность, соответствующую его состоянию здоровья.

Россиянам с психическими расстройствами могут запретить сделки с недвижимостью

