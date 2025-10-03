Психиатр Генварская: панические атаки могут стать поводом для больничного

Фото: 123RF/svershinsky

Панические атаки и депрессия могут стать поводом для больничного, если работник обратится в психоневрологический диспансер и диагноз подтвердится. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

Ранее СМИ писали, что российские работодатели стали все чаще сталкиваться со случаями, когда представители поколения Z (зумеры), начинающие карьеру, перестают выходить на работу по причине психологического состояния.

"Паническая атака – это очень тяжелое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением. Поэтому поставить диагноз может только врач-психотерапевт. В целом же зумеры могут быть подвержены психическим расстройствам, потому что являются эмоционально уязвимыми и воспринимают все близко к сердцу", – объяснила психотерапевт.

По словам Генварской, паническая атака происходит в тот момент, когда у человека появляется какой-либо вид напряжения. Постепенно психика накапливает потенциал заряда, который надо куда-то деть.

Иногда человек может находиться в неадекватном состоянии, которое выражается внезапным чувством страха, спазмом в горле, усиленным сердцебиением, скованностью в движениях. У кого-то панические атаки могут вызывать повышенное давление и мочеиспускание, боль в животе, спазмы в кишечнике и головную боль.

"Также иногда сложно сделать вдох, человек не может нормально продышаться. Таким образом, состояние можно оценить как критическое. <...> При выявлении проблемы лучше всего обратиться к специалисту", – отметила врач.

Если человек столкнулся с панической атакой, то в первую очередь нужно замедлить сознание при помощи правильного дыхания. Для этого следует сделать длинный вдох, затем подождать, а уже следом выдохнуть.

"При этом необходимо концентрироваться именно на дыхании, а потом постепенно переключать фокус на отдельные группы мышц и начать их расслаблять: сначала лица, затем шеи, горла и так далее. Также в такие моменты важно переключить внимание", – указала специалист.

Также она посоветовала другое упражнение: нужно найти пять предметов взглядом, затем четыре, которые можно потрогать, три, которые можно услышать, два, которые можно понюхать, а также один, который можно попробовать на вкус.

Ранее врач-аллерголог Елена Шматкова рассказывала, что паническая атака, проблемы с желудочно-кишечным трактом и односторонняя головная боль могут быть проявлениями аллергии у взрослых. Она может появиться даже во взрослом возрасте из-за изменений в иммунной системе.

Также на организм влияют стресс и смена климата. В группе риска находятся пациенты с наследственной предрасположенностью и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

