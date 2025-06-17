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17 июня, 17:10

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Врач Шматкова: аллергия у взрослых может сопровождаться панической атакой

Врач назвала неожиданные проявления аллергии у взрослых

Фото: 123RF/svershinsky

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, односторонняя головная боль и даже паническая атака могут быть проявлениями аллергии у взрослых. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Елена Шматкова.

По ее словам, аллергия может появиться даже во взрослом возрасте из-за изменений в иммунной системе. Также на организм влияют стресс и смена климата.

"В группе риска находятся пациенты с наследственной предрасположенностью и хроническими заболеваниями дыхательных путей: бронхиальной астмой, поллинозами и атопическими дерматитами", – перечислила врач.

Конкретно у женщины могут быть подвержены аллергии из-за гормональных изменений, которые начинаются при менопаузе, беременности или приеме гормональных препаратов. Также нередко от недуга страдают врачи-химики, работники сельского хозяйства и металлургии.
Елена Шматкова
врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ

При этом аллергия может проявлять себя по-разному. Например, пищевая нередко сопровождается проблемами с ЖКТ. Когда в организм попадает инородное для него вещество, начинается усиленный синтез гистамина, который воздействует на органы пищеварения и вызывает сбои в работе, объяснила врач в программе "Доктор 24".

"Также при аллергии бывает заложенность носа. Кроме этого, иногда появляется и головная боль, как правило, односторонняя, но может отдавать в глазницу или переносицу. Нередко к ней присоединяется тошнота", – отметила эксперт.

Еще одно проявление аллергии – охриплость из-за отека и спазма голосовых связок. При этом симптом может сопровождаться сухим кашлем.

Существует и мнение, что аллергия способна провоцировать паническую атаку. Однако прямой связи между этими состояниями нет, предупредила врач.

Тем не менее при неконтролируемой бронхиальной астме, тяжелом атопическом дерматите или поллинозе, которые ничем не купируется, существует риск анафилактического шока. Боясь спровоцировать его чем-либо, пациент постоянно находится в вечной тревоге, что и может стать причиной панической атаки.
Елена Шматкова
врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ

Ранее врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева сообщила, что аллергия на коже может возникнуть из-за использования просроченной косметики. При истекшем сроке годности химические вещества в средствах становятся опасны, поэтому способны вызвать высыпания, зуд, покраснения и шелушения.

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