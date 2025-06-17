Врач Шматкова: аллергия у взрослых может сопровождаться панической атакой

Фото: 123RF/svershinsky

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, односторонняя головная боль и даже паническая атака могут быть проявлениями аллергии у взрослых. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Елена Шматкова.

По ее словам, аллергия может появиться даже во взрослом возрасте из-за изменений в иммунной системе. Также на организм влияют стресс и смена климата.

"В группе риска находятся пациенты с наследственной предрасположенностью и хроническими заболеваниями дыхательных путей: бронхиальной астмой, поллинозами и атопическими дерматитами", – перечислила врач.





Елена Шматкова врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Конкретно у женщины могут быть подвержены аллергии из-за гормональных изменений, которые начинаются при менопаузе, беременности или приеме гормональных препаратов. Также нередко от недуга страдают врачи-химики, работники сельского хозяйства и металлургии.

При этом аллергия может проявлять себя по-разному. Например, пищевая нередко сопровождается проблемами с ЖКТ. Когда в организм попадает инородное для него вещество, начинается усиленный синтез гистамина, который воздействует на органы пищеварения и вызывает сбои в работе, объяснила врач в программе "Доктор 24".

"Также при аллергии бывает заложенность носа. Кроме этого, иногда появляется и головная боль, как правило, односторонняя, но может отдавать в глазницу или переносицу. Нередко к ней присоединяется тошнота", – отметила эксперт.

Еще одно проявление аллергии – охриплость из-за отека и спазма голосовых связок. При этом симптом может сопровождаться сухим кашлем.

Существует и мнение, что аллергия способна провоцировать паническую атаку. Однако прямой связи между этими состояниями нет, предупредила врач.





Елена Шматкова врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Тем не менее при неконтролируемой бронхиальной астме, тяжелом атопическом дерматите или поллинозе, которые ничем не купируется, существует риск анафилактического шока. Боясь спровоцировать его чем-либо, пациент постоянно находится в вечной тревоге, что и может стать причиной панической атаки.

Ранее врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева сообщила, что аллергия на коже может возникнуть из-за использования просроченной косметики. При истекшем сроке годности химические вещества в средствах становятся опасны, поэтому способны вызвать высыпания, зуд, покраснения и шелушения.

