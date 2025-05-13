Эксперт Воробьев перечислил опасные для человека комнатные растения

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Растения семейства ароидных и молочайных могут вызвать у жильцов квартиры аллергию и жжение кожи. Об этом Москве 24 рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

По его словам, смертельно опасных комнатных растений нет, но некоторые могут негативно отразиться на здоровье.





Михаил Воробьев биолог, агроном К ним относится семейство ароидных – антуриум, диффенбахия, сциндапсус золотистый и калла. В их соке есть алкалоиды, которые могут вызвать расстройство желудка и сильную аллергическую реакцию, вплоть до отека.

При этом сами по себе растения не принесут вреда, пока не начать с ними что-либо делать.

Также условно опасны все молочайные, в которых содержится белый сок. К семейству относятся молочай ребристый, молочай блестящий и пуансеттия (рождественская звезда).

"Обрезав любое из этих растений, выделяется довольно горькое и жгучее защитное молочко. Попав случайно в глаз, оно вызывает сильное жжение", – заключил Воробьев.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, как бороться с сорняками в огороде. Он посоветовал укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези. Поверх можно насыпать мульчу в виде коры или цветного щебня.

