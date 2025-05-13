Эксперт Воробьев перечислил опасные для человека комнатные растения

13 мая, 20:03Общество
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Растения семейства ароидных и молочайных могут вызвать у жильцов квартиры аллергию и жжение кожи. Об этом Москве 24 рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
По его словам, смертельно опасных комнатных растений нет, но некоторые могут негативно отразиться на здоровье.
При этом сами по себе растения не принесут вреда, пока не начать с ними что-либо делать.
Также условно опасны все молочайные, в которых содержится белый сок. К семейству относятся молочай ребристый, молочай блестящий и пуансеттия (рождественская звезда).
"Обрезав любое из этих растений, выделяется довольно горькое и жгучее защитное молочко. Попав случайно в глаз, оно вызывает сильное жжение", – заключил Воробьев.
Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, как бороться с сорняками в огороде. Он посоветовал укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези. Поверх можно насыпать мульчу в виде коры или цветного щебня.