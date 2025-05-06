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06 мая, 19:18

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Садовод Викулов назвал два простых способа борьбы с сорняками

Садовод поделился лучшими способами борьбы с сорняками на огороде

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel

Укрытие грядок неткаными материалами и использование мульчи значительно облегчат борьбу с сорняками, рассказал в разговоре с Москвой 24 агроном Владимир Викулов.

Он отметил, что в почве всегда содержится огромное количество семян сорняков, поэтому раз и навсегда избавиться от дикорастущих растений на огороде не получится.

"Семена того же борщевика и лебеды могут сохранять всхожесть десятилетиями. Находясь на глубине они спят, но как только попадают в оптимальные условия – при перепашке, возделывании почвы – начинают активно прорастать", – отметил эксперт.

Чтобы бороться с сорняками было легче, можно укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези. Материал будет задерживать рост сорняков и не придется полоть всю грядку.
Владимир Викулов
агроном

Поверх материала можно также насыпать мульчу – например, в виде коры или цветного щебня. Кроме декоративного эффекта, она также мешает сорнякам расти. А даже если что-то и прорастет, то прополка не составит труда, добавил агроном.

Что касается гербицидов, то их, конечно, можно разово применить. Но лучше все же обойтись без них, потому что даже когда ветром случайно относит гербициды в сторону многолетнего растения – смородины, малины, яблони – оно может заболеть и погибнуть.
Владимир Викулов
агроном

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как добиться большого урожая. Прежде всего, она посоветовала обязательно обновлять землю, потому что она "устает". Для этого можно купить грунт и высыпать хотя бы по два мешка на каждую грядку.

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Трошина Любовь

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