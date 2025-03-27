Агроном Викулов перечислил самые неприхотливые цветы для дачного участка

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Флоксы, петуньи и хосты отлично растут на садовом участке и не требуют сложного ухода, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

По его словам, если нет много времени ухаживать за растениями, стоит обратить внимание на так называемые однолетники.

"Их сажают по окончании заморозков, то есть примерно в конце мая – начале июня, и дальше они спокойно цветут до первых осенних морозов. Это могут быть петуньи, космеи, бархатцы различных расцветок и так далее", – пояснил эксперт.



Владимир Викулов агроном Советую обратить внимание на флоксы, пионы и хосты. Они замечательно растут многие годы, десятилетия, даже в тенистых участках, и требуют минимального ухода.

"Особенно хороши старые сорта хостов (альбопикта, зибольда, медиовариегата): они крупные, легко отвоевывают себе место среди сорняков, могут достаточно долго расти и увеличиваться в размерах, оставаясь при этом красивыми", – отметил Викулов.

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