Эксперт Воронова перечислила необходимые работы на садовом участке в апреле

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Снятие укрытий, побелка деревьев и подготовка почвы к посадкам – перечень работ, которые нужно провести на участке в апреле. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Во втором месяце весны специалист посоветовала окончательно снять укрытия с растений и убрать с участка сухую листву.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России В самом начале апреля можно побелить деревья. Это делается осенью и второй раз весной и защищает от грибковых заболеваний и вредителей. При этом обрезку проводить уже поздно, потому что деревья в этом месяце просыпаются и внутри них начинается сокодвижение.

Помимо прочего, Воронова посоветовала перекопать грядки для будущих посадок.

"Кроме того, в конце апреля пора вносить весенние удобрения. К этому моменту земля прогревается, в почве просыпаются микроорганизмы, могут все это переработать, и растение в результате сможет питаться", – отметила эксперт.

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