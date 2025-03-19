Эксперт Воронова перечислила необходимые работы на садовом участке в апреле

19 марта, 15:58Общество
Фото: 123RF/anuta23
Снятие укрытий, побелка деревьев и подготовка почвы к посадкам – перечень работ, которые нужно провести на участке в апреле. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Во втором месяце весны специалист посоветовала окончательно снять укрытия с растений и убрать с участка сухую листву.
Помимо прочего, Воронова посоветовала перекопать грядки для будущих посадок.
"Кроме того, в конце апреля пора вносить весенние удобрения. К этому моменту земля прогревается, в почве просыпаются микроорганизмы, могут все это переработать, и растение в результате сможет питаться", – отметила эксперт.
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