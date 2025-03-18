Садовод Туманов: запрещенные растения на даче можно не отличить от обычных

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Выращивание некоторых растений на дачном участке может привести к административной или уголовной ответственности. Однако это не имеет отношения к реальной жизни обычных людей, сообщает "Радио 1" со ссылкой на председателя Московского союза садоводов Андрея Туманова.

Основанием для внесения в такой список является наличие в составе растений веществ, которые могут быть задействованы в изготовлении запрещенных веществ.

"То, что вы слышите по поводу этого списка, из области теории, это для специалистов. Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный – это один из тех, который на рынке не представлен", – сказал эксперт.

По словам садовода, даже ботаник не сможет отличить один вид от другого без химического анализа. Как подчеркнул собеседник издания, запрещенные гавайская роза и шалфей предсказателей не растут в России. В связи с этим запугивание списками он назвал рекламой.

"Мак и каннабис – это одни из немногих, которые легко определяются, и за них теоретически могут привлечь. Правда, мак тоже разных видов бывает и содержание в нем веществ разное. Мак опиумный выращивать у нас нельзя. Остальные виды мака можно", – добавил Туманов.

Он также указал, что перечень запрещенных растений пишется, исходя из теоретических, а не практических вещей.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова уточнила, что за психотропные и наркотические растения можно получить штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. В список также включены все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.

Эксперт добавила, что все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства РФ "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

