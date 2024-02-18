Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание ипомеи трехцветной

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В некоторых случаях за выращивание ипомеи трехцветной может грозить уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

"На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление", – объяснил он.

Хранение или получение 3 граммов семян цветка рассматривается уже как уголовное преступление. В таком случае наказание предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

"Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений", – подчеркнул парламентарий.

По словам Гаврилова, в семечках растения содержатся галлюционогенные вещества.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что штраф за сбор, продажу и даже покупку подснежников составляет от 2,5 тысячи до миллиона рублей. По ее словам, есть несколько видов подснежников, которые занесены в Красную книгу, например узколистный, широколистный, складчатый, кавказский. И именно за их сбор предусмотрена ответственность по статье КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений".

