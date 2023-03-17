Юрист рассказала, какое наказание грозит за сбор и покупку подснежников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Штраф за сбор, продажу и даже покупку подснежников составляет от 2,5 тысячи до миллиона рублей. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, есть несколько видов подснежников, которые занесены в Красную книгу, например узколистный, широколистный, складчатый, кавказский. И именно за их сбор предусмотрена ответственность по статье КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений".





Анастасия Билялова юрист Штраф для физических лиц – от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 500 тысяч до миллиона рублей. Стоит отметить, что ответственность наступит для всех – и для тех, кто сорвал, и для тех, кто приобрел.

При этом выращивание и продажа других видов, не занесенных в Красную книгу, возможны. Но для этого нужно очень хорошо разбираться в цветах, чтобы отличать один подснежник от другого, и всегда иметь на руках документы, подтверждающие происхождение растения, подчеркнула Билялова.

По словам юриста, в Москве можно получить штраф за уничтожение абсолютно всех первоцветов, а также других растений, например зеленой или луговой земляники, ландышей, таволги, березы приземистой и еще множества видов. Если нарушение произойдет на особо охраняемых природных территориях, то сумма санкции будет выше.





Анастасия Билялова юрист А если эти действия повлекут за собой гибель краснокнижных организмов либо исчезнет целое место произрастания растений, то ответственность будет уже уголовная – по статье УК РФ "Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ". Это наказывается штрафом от 300 тысяч рублей, исправительными работами или ограничением свободы.

Ранее зампредседателя московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев предупредил, что за уничтожение деревьев ценной породы на дачном участке может грозить штраф от 4 тысяч рублей. Срубить такое дерево можно только с разрешения от местных властей.

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