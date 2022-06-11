Юрист предупредил о штрафах за срубленные деревья на дачном участке

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Зампредседателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев предупредил о штрафах до 4 тысяч рублей за уничтожение деревьев ценной породы на дачном участке.

Если собственник земли принял решение срубить такое дерево, то необходимо получить разрешение от местных властей, пояснил эксперт. Для этого нужно обратиться с заявлением в администрацию. Однако есть случаи, когда получать такое разрешение не требуется.

"В стандартной ситуации, если собственник участка решил спилить или срубить дерево, которое уже стало разрушаться и имеется угроза его падения, то разрешение на спиливание получать не требуется", – приводит слова юриста РИА Недвижимость.

В официальном списке, утвержденном министерством сельского хозяйства РФ, к ценным относятся такие породы деревьев, как дуб, все виды груш, вишен, яблонь и некоторые березы.

Если участок граничит с лесом, добавил Прокофьев, то штраф за срубленное дерево может увеличиться до 500 тысяч рублей за причинение серьезного ущерба лесному массиву.

Юрист также рассказал, что если сосед не спешит убирать на своем участке опасное дерево, то следует обратиться в местную администрацию. Самостоятельно спиливать такое дерево не стоит, поскольку такие действия могут быть квалифицированы как самоуправство. За это грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее юрист Михаил Паюшин напомнил о штрафах для дачников за нарушения на участке. Так, за заросшую сорняками землю могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей грозит за попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками.

