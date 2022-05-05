Эксперт рассказал, могут ли оштрафовать за одуванчики на участке

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Директор департамента недвижимости проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев рассказал Москве 24, что сельхозпроизводителей могут оштрафовать, если они не уничтожают сорные растения, включая одуванчики, при этом рядовым дачникам ничего не угрожает.

"Каждую весну появляется информация о том, что за одуванчики на дачных участках оштрафуют. Это фейк абсолютный. Потому что одуванчики всегда росли на участках и никогда никаких санкций дачникам не предъявлялось. Владелец вправе сделать огород или оставить газон и не косить одуванчики", – говорит эксперт.

По словам Мезенцева, наказать могут только владельцев сельхозугодий, которые запустили свою землю.





Федор Мезенцев директор департамента недвижимости проекта "Цифровые СНТ" Одуванчик – это такой индикатор неиспользуемой земли. Если они появляются на полях для сельскохозяйственного производства – это первый признак того, что поле не обрабатывается. И здесь штраф может получить владелец сельского хозяйства, фермер или агрохолдинг.

Однако за определенные растения дачников все же могут оштрафовать, продолжает специалист. Например, в некоторых регионах наказывают за борщевик на участке. В частности, в Москве и Подмосковье за это придется заплатить до 5 тысяч рублей. Тем же, кто выращивает запрещенные растения, – опийный мак или коноплю – и вовсе грозит уголовная ответственность, предупреждает эксперт.

Ранее дачникам напомнили, что разводить костры на собственных участках можно только при соблюдении определенных условий. Например, жарить шашлыки допускается только на мангале. Кроме того, сжечь мусор на участке можно в яме до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров.

