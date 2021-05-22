Дачникам напомнили об обновленных правилах пожарной безопасности на участках

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Юрист Елена Пономарева в разговоре с Москвой 24 напомнила дачникам о том, как правильно разводить костры на дачных участках. Она отметила, что придется придерживаться ряда определенных правил.
"С 1 января 2021 года вступили в силу обновленные противопожарные правила. И теперь, согласно новым правилам, костры на собственных дачах можно разжигать только при соблюдении определенных условий", – рассказала юрист.
Юрист отметила, что также изменились правила сжигания мусора на дачных участках.
"Теперь это можно делать только в мусоросжигателе или в яме до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. Причем такая яма должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки", – рассказала Пономарева.
Специалист также напомнила, что, согласно обновленным правилам, любые костры запрещено разводить на территории СНТ.
"За нарушение перечисленных правил предусмотрен штраф до трех тысяч рублей. А если вдруг случится пожар, то штраф будет достигать пяти тысяч рублей. И не стоит забывать еще об уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности", – заключила Пономарева.
Ранее российский эколог, юрист Артем Алексеев рассказал, что пикник с разжиганием костра запрещен в любых парках. К ним он отнес и городские, которые не имеют статуса особо охраняемых природных территорий.
Специалист добавил, что разжигать огонь можно в специальных мангалах, которые могут быть установлены в городском парке, в противном случае это будет расценено как нарушение.
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