Юрист рассказал о самых распространенных "летних" штрафах для москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Юрист Константин Трапаидзе рассказал Москве 24 о специфических правонарушениях, за которые москвичей чаще всего штрафуют в летний период.
Ранее главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева предупредила водителей о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей.
Отправляясь на отдых на свежий воздух, нужно строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на машине в запрещенную для этого зону, отмечает специалист. Размер штрафа, по ее словам, может составить 1,5–5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей – для юридических.
"Безусловно, разведение костров в запрещенных местах – самое популярное правонарушение, как только начинается теплая погода. С ним в совокупности идет еще выброс мусора в неположенном месте. Они основные", – рассказал Трапаидзе.
За разжигание костров и установку мангалов вне специально отведенных мест предусмотрена административная ответственность и штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, за выброс мусора в неположенном месте – также до 5 тысяч рублей.
Также достаточно распространенным в летний период является наказание за появление в общественных местах в состоянии опьянения, отвечает юрист. По словам Трапаидзе, чаще всего такое правонарушение с наступлением тепла фиксируется на водоемах.
Сумма административного штрафа может составить от 500 до 1 500 рублей.
"Сюда еще можно прибавить купание в неположенном месте, которое зачастую может быть следствием первого правонарушения", – добавил специалист.
Также популярно наказание за повреждение зеленых насаждений. Как рассказывает юрист, зачастую наказывают за воровство цветов с общественных клумб. Штраф – до четырех тысяч рублей.
Ранее москвичам пообещали прохладное начало лета. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что начало купального сезона может сдвинуться на одну-две недели.
"Начало лета будет относительно прохладным. Прохлада будет связана с первой половиной июня, когда температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России", – сказал метеоролог.
Он добавил, что в южных регионах России ситуация отличается незначительно. Сейчас в Черном море вода прогрелась лишь до 15–16 градусов.
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