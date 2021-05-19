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18:33

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Юрист рассказал о самых распространенных "летних" штрафах для москвичей

Костры и купание в неположенном месте: юрист рассказал о популярных "летних" штрафах
общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрист Константин Трапаидзе рассказал Москве 24 о специфических правонарушениях, за которые москвичей чаще всего штрафуют в летний период.

Ранее главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева предупредила водителей о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей.

Отправляясь на отдых на свежий воздух, нужно строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на машине в запрещенную для этого зону, отмечает специалист. Размер штрафа, по ее словам, может составить 1,5–5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей – для юридических.

"Безусловно, разведение костров в запрещенных местах – самое популярное правонарушение, как только начинается теплая погода. С ним в совокупности идет еще выброс мусора в неположенном месте. Они основные", – рассказал Трапаидзе.

За разжигание костров и установку мангалов вне специально отведенных мест предусмотрена административная ответственность и штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, за выброс мусора в неположенном месте – также до 5 тысяч рублей.

Также достаточно распространенным в летний период является наказание за появление в общественных местах в состоянии опьянения, отвечает юрист. По словам Трапаидзе, чаще всего такое правонарушение с наступлением тепла фиксируется на водоемах.

Сумма административного штрафа может составить от 500 до 1 500 рублей.

"Сюда еще можно прибавить купание в неположенном месте, которое зачастую может быть следствием первого правонарушения", – добавил специалист.

Также популярно наказание за повреждение зеленых насаждений. Как рассказывает юрист, зачастую наказывают за воровство цветов с общественных клумб. Штраф – до четырех тысяч рублей.

Ранее москвичам пообещали прохладное начало лета. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что начало купального сезона может сдвинуться на одну-две недели.

"Начало лета будет относительно прохладным. Прохлада будет связана с первой половиной июня, когда температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России", – сказал метеоролог.

Он добавил, что в южных регионах России ситуация отличается незначительно. Сейчас в Черном море вода прогрелась лишь до 15–16 градусов.

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