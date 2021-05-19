Водителей предупредили о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева рассказала о штрафах, которые могут получить водители в летний период. Об этом сообщает Autonews.
По словам специалиста, отправляясь на отдых на свежий воздух, нужно строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на машине в запрещенную для этого зону.
"Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды, и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5–5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей", – уточнила эксперт.
Она также отметила, что отсутствие у природоохранных зон ограждений не значит, что туда можно заезжать. Куклева рекомендовала проверять статус территории на публичной кадастровой карте перед поездкой.
К особо охраняемым природным территориям относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.
Ранее сообщалось, что мелкие неисправности автомобиля и на первый взгляд незначительные нарушения могут стать поводом для штрафа от сотрудника ГИБДД.
Согласно статье 12.5 КоАП, отсутствие одного из зеркал заднего вида наказывается штрафом в размере 500 рублей. До устранения данного нарушения продолжать движение на автомобиле запрещено. Это правило распространяется и на каршеринг, правда, проводить ремонт машины должна компания-владелец, отмечается в материале.
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