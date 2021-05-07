Автовладельцев предупредили о семи неочевидных штрафах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мелкие неисправности автомобиля и на первый взгляд незначительные нарушения могут стать поводом для штрафа от сотрудника ГИБДД, рассказали специалисты портала Autonews.

Согласно статье 12.5 КоАП, отсутствие одного из зеркал заднего вида наказывается штрафом в размере 500 рублей. До устранения данного нарушения продолжать движение на автомобиле запрещено. Это правило распространяется и на каршеринг, правда проводить ремонт машины должна компания-владелец, отмечается в материале.

Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, за заезд на размеченные парковочные линии водителю грозит штраф 500 рублей. В настоящее время выявлением автомобилей, занимающих парковочные места без цели стоянки, занимаются дорожные камеры.

Специалисты напомнили и о штрафе в 2,5 тысячи рублей для тех, кто занимает места под знаком "Парковка только для резидентов".

Согласно части 4 статьи 12 КоАП, автомобилисту грозит штраф за стоянку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. В регионах сумма штрафа составляет две тысячи рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – три тысячи. Транспортное средство также могут эвакуировать.

Водителей также предостерегли от остановки на островках безопасности. Использовать их можно лишь в том случае, если остановка в другом месте представляет серьезную угрозу. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей.

Трещины размером более десяти сантиметров на лобовом стекле со стороны водителя могут также послужить поводом для инспектора выписать штраф 500 рублей и запретить дальнейшее движение.

Согласно статье 12.5 КоАП, установка не предусмотренных конструкцией автомобиля багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования без разрешения считается нарушением. Это же касается шин не по одобренному автопроизводителем типоразмеру. Вносить подобные изменения в конструкцию транспортного средства можно лишь с одобрения в специализированной лаборатории. Также требуется регистрация в ГИБДД.

Ранее водителям рассказали, за какие неисправности могут начать штрафовать в 2022 году. По предварительной информации, наказывать начнут за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер или защитную пленку на стеклах фар.