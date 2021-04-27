Эксперт объяснил, как избежать ДТП на летней резине из-за снега в апреле в Москве

Фото: depositphotos/ginasanders

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал Москве 24, как действовать в условиях снега и дождя весной водителям, поменявшим зимние шины на летние, чтобы не попасть в ДТП.

Ранее столичное управление ГИБДД предупредило автомобилистов о непогоде в городе 27 апреля. В частности, водителей попросили отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, в таком случае лучше снизить скорость и быть "полегче на поворотах", отметили в пресс-службе ведомства.

По словам Ломанова, многие водители посчитали, что в столицу уже пришло лето, и действительно переобулись. Поэтому в условиях снега и дождя автомобилистам нужно сменить активную езду на спокойную, держать большие дистанции, поскольку летние шины при такой погоде работают не так хорошо, объяснил он. Кроме того, в дождь можно столкнуться с аквапланированием.





Андрей Ломанов автоэксперт Нужно заранее тормозить, заранее продумывать маневры, прогнозировать поведение водителей и держать побольше дистанцию.

Собеседник Москвы 24 добавил, что в непогоду водителям следует больше всего опасаться заносов, поэтому лучше вспомнить навыки контраварийного вождения.

"Кто-то нажимает педаль тормоза, как учили в автошколе, те, у кого побольше опыта, пытаются сманеврировать и избежать аварийной ситуации. Конечно, лучше не допускать таких ситуаций", – подчеркнул Ломанов.

Также он предостерег автолюбителей от резких перестроений, поскольку плохое сцепление с поверхностью дороги может привести к ДТП.

"В Москве еще ничего, но если выехать за город, то там дороги до сих пор пыльные и резких маневров пока лучше избегать. Да и вообще лучше все делать спокойно, без рывков", – заключил эксперт.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников посоветовал автолюбителям, которые уже успели переобуться после зимы, переждать непогоду дома или воспользоваться общественным транспортом.

"Есть резина, которая может эксплуатироваться при определенных температурных характеристиках, она при этих условиях обеспечивает необходимое сцепление с дорогой. Если температура ниже, то сцепления нет", – пояснил Мельников.





Вадим Мельников генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Лучше воздержаться от поездки, если то, что стоит на колесах вашего автомобиля, не обеспечивает уровень безопасности, который должен быть, исходя из технических характеристик резины. Никто же не использует перец, когда нужна соль. Здесь то же самое.

При этом водители, которых непогода застала в дороге, должны быть начеку, а также соблюдать требования, которые предписывают дорожные знаки, подчеркнул эксперт.

"Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть внимательными. Действительно, получается иногда странная ситуация: когда на улице дождь со снегом и все начинают медленнее двигаться, но даже это не всегда спасает от аварий", – резюмировал он.

По прогнозам синоптиков, начавшийся в столице 27 апреля снег продолжит идти в городе вплоть до конца суток. На следующий день ожидается местами небольшой дождь и потепление. Существенных осадков не будет и 29 апреля. А вот 30 апреля погода вновь испортится: начнутся дожди, дневная температура составит порядка +11...+13 градусов, а также будет ветрено.