Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снег с дождем накрыл Москву. В связи с этим автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

"Мы, в свою очередь, обещаем, что с вами ничего не случится, если вы переждете непогоду и воздержитесь от поездок", – говорится в сообщении Госавтоинспекции в Twitter.

Если же поездки на личном автомобиле не избежать, следует снизить скорость и быть "полегче на поворотах", порекомендовали специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.

Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников. По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды 1 мая.