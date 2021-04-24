Синоптики рассказали россиянам о погоде в первые дни майских праздников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы. Синоптик заметил, что россиянам не стоит ждать тепла в первые дни майских праздников.

По словам Вильфанда, нет предварительных расчетов, которые бы указывали на резкое повышение температуры или улучшение погоды на 1 мая.

"Погода определяется циклоном, центр которого находится северо-западнее Москвы. Воздух приходит с юго-запада. Казалось бы – ветры должны нести теплый воздух. Но нет. С Арктики по северной и западной периферии этого циклона закачивается холодный воздух в Западную Европу. Затем по южной периферии воздух в этом циклоне проходит дальше, и в центре европейской России он перемещается, но уже с юго-запада. Но он холодный", – объяснил он.

При этом метеоролог уточнил, что речь идет именно о первых двух днях мая.

Ранее специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что затяжной дождь и заморозки ожидаются в столичном регионе в выходные, 24 и 25 апреля.

Синоптики прогнозируют климатические качели в Центральной России в мае. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, начало месяца будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы.

Помимо этого, москвичам рассказали о погоде в майские праздники. По словам синоптиков, Первомай в столице будет с небольшими дождями, а к Дню Победы потеплеет до +15...+20 градусов.

