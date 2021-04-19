Москвичам рассказали о погоде в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в майские праздники, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в первые дни мая в столице будет пасмурно и прохладно, однако уже ко Дню Победы потеплеет до +15...+20 градусов.

"На первомайские праздники будет относительно прохладный температурный фон. Днем будет до +10...+15 градусов, а ночью – около +1...+6 градусов. Ожидается, что не обойдется и без локальных дождей", – рассказал синоптик.

Ранее россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на большей части страны летом ожидается теплая погода.

В свою очередь, вирусолог Виктор Зуев предположил, что жаркое лето может ускорить ликвидацию эпидемии COVID-19 в России. По словам специалиста, повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором для коронавируса.

