Москвичам рассказали о погоде в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в майские праздники, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, в первые дни мая в столице будет пасмурно и прохладно, однако уже ко Дню Победы потеплеет до +15...+20 градусов.
"На первомайские праздники будет относительно прохладный температурный фон. Днем будет до +10...+15 градусов, а ночью – около +1...+6 градусов. Ожидается, что не обойдется и без локальных дождей", – рассказал синоптик.
Ранее россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на большей части страны летом ожидается теплая погода.
В свою очередь, вирусолог Виктор Зуев предположил, что жаркое лето может ускорить ликвидацию эпидемии COVID-19 в России. По словам специалиста, повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором для коронавируса.
"Утро": москвичам рассказали о погоде в понедельник
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