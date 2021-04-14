Температура в Москве достигла июньских значений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На неделе с 12 апреля температурный фон в Москве превышает климатическую норму на 10 градусов, погода соответствует показателям июня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Погода в общем-то комфортная – температура высокая, на 10 градусов выше нормы. Но я не слышал жалоб по этому поводу. Вчера температурный фон больше соответствовал по климату, по усредненным значениям концу первой декады июня. Минимальная температура ночью составила 11,6 градуса. То есть погода опережает свое развитие почти на два месяца – мы с вами живем сейчас в июне", – отметил синоптик.
Он добавил, что на следующей неделе температура опустится и приблизится к нормальным значениям.
Температура выше +20 градусов держится в городе уже второй день подряд. В среду, 14 апреля, был побит рекорд 59-летней давности.
Ранее Вильфанд прогнозировал, что аномально теплая погода продержится в Московском регионе до пятницы, 16 апреля. Тогда антициклон начнет покидать столицу.
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