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Москва 24

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Общество

11:59

Рекордно теплая погода продержится в Москве до выходных

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные в столице ожидается около +13... +15 градусов, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, погода вернется в рамки календаря.

"Будет вполне комфортно, особенно в воскресенье, потому что ветер станет ослабевать, и погода будет благоприятной. Особенно, если учесть, что 16 числа у нас пройдет дождь, который прибьет пыль, которая создает дискомфорт и пыльную атмосферу в городе", – сказала синоптик.

Она добавила, что температура выше +20 градусов держится в столице уже второй день подряд. Во вторник был побит тепловой рекорд для этого дня. В среду ожидается, что может быть побит рекорд 59-летней давности.

Минувшая ночь в столице стала самой теплой с начала года. Минимальные показатели столбиков термометров были на уровне +11,6 градуса.

Ранее россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. Прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около или выше нормы. Главным образом этот прогноз актуален для Европейской части России.

Москвичей ждет еще один температурный рекорд

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