Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В столице минувшая ночь стала самой теплой с начала года. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, минимальные показатели столбиков термометров были на уровне +11,6 градуса.
"По области было от 7 до 12 тепла. По сути, такие показания температуры – летние", – сказала метеоролог.
Специалист также полагает, что в среду в столице может быть побит рекорд тепла 59-летней давности. По ее словам, ожидается до +23 градусов, будет солнечно и сухо.
"В отсутствие осадков мы рассчитываем на дневной прогрев до 21–23 (градусов. – Прим. ред.) в столице", – рассказала Волосюк.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. Прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около или выше нормы. Главным образом этот прогноз актуален для Европейской части России.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: