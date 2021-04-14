Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В столице минувшая ночь стала самой теплой с начала года. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, минимальные показатели столбиков термометров были на уровне +11,6 градуса.

"По области было от 7 до 12 тепла. По сути, такие показания температуры – летние", – сказала метеоролог.

Специалист также полагает, что в среду в столице может быть побит рекорд тепла 59-летней давности. По ее словам, ожидается до +23 градусов, будет солнечно и сухо.

"В отсутствие осадков мы рассчитываем на дневной прогрев до 21–23 (градусов. – Прим. ред.) в столице", – рассказала Волосюк.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. Прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около или выше нормы. Главным образом этот прогноз актуален для Европейской части России.