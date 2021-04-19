Россиян предупредили о климатических качелях в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики прогнозируют климатические качели в Центральной России в мае. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, начало месяца будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, сообщает РИА Новости.

"Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей части Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло. И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы", – сказал специалист.

Тишковец считает, что температурные качели уже стали традиционными для мая. После Дня Победы температура начнет повышаться в сторону хорошего тепла.

Ранее москвичам рассказали о погоде в майские праздники. По словам специалиста, Первомай в столице будет с небольшими дождями, а к Дню Победы потеплеет до +15...+20 градусов.