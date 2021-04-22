Затяжные дожди придут в столицу в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Затяжной дождь и заморозки ожидаются в Московском регионе в выходные, 24 и 25 апреля. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"У нас выпало 18 миллиметров осадков, но они распределились по разным дням, поэтому рекорда не получилось. На выходных объем осадков будет сопоставим с этим", – сказала Макарова.
Она добавила, что в регионе сохраняются низкие температуры, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до отметок от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами не исключены заморозки, что вполне нормально для столичного климата.
По словам эксперта, сейчас Московский регион находится под влиянием тропосферной ложбины, ориентированной из Арктики. Именно этим объясняются колебания температуры, когда за парой теплых дней следуют прохладные выходные.
"Пройдет дождь, местами возможен мокрый снег, но это ничего страшного, это нормально. Он быстро тает, и даже не все успевают его увидеть", – заключила Макарова.
Ранее сообщалось, почти 70% месячной нормы осадков выпадет в столице во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Это около 30 миллиметров осадков.
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