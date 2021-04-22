В конце недели в Москве выпадет почти 70% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почти 70% месячной нормы осадков выпадет в столице во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Это около 30 миллиметров осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что ливень с мокрым снегом прогнозируется из-за прохождения холодного фронта Атлантического циклона.
"Рецидивы сохранятся, я думаю, что такая вероятность будет высока до конца месяца", – цитирует Тишковца РИА Новости.
Ранее синоптик рассказал, что в четверг, 22 апреля, будет небольшое потепление, но не обойдется без дождей, а кое-где возникнет даже грозовое положение. В первой половине дня в пятницу ожидается до плюс 13–18 градусов, однако затем в столицу придет холодный атмосферный фронт. Погода, больше похожая на позднюю осень, сохранится на следующей неделе и будет господствовать на просторах всей Среднерусской равнины.
По словам Тишковца, после Пасхи, которая в этом году выпала на 2 мая, сработает народное поверье, согласно которому до этого праздника весны ждать не стоит.
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