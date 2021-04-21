Москвичей призвали забыть о майской погоде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал ТАСС, что осадки в столице прекратятся в понедельник.
С 26 апреля температура в Москве будет выше нормы, однако рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит.
"Тех температур, которые были, рекордных, их пока не видим. Про майскую погоду стоит пока забыть и ждать", – сказал синоптик.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что в столице пройдет рекордный за 73 года дождь.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что пик осадков ожидается во второй половине вторника и в ночь на среду.
Из-за непогоды московские городские службы переведены в режим повышенной готовности.
В Москве резко похолодало