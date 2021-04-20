Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом и ветре

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве с вечера вторника до полудня среды ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Экстренное предупреждение МЧС: с 15:00 20 апреля до 12:00 21 апреля в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть более внимательными за рулем из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Специалисты также не рекомендуют парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что мокрый снег с дождем ожидаются в Москве в первой половине недели. По прогнозу метеоролога, пик осадков ожидается во второй половине вторника и в ночь на среду.

При этом синоптики спрогнозировали климатические качели в Центральной России в мае. Начало месяца будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, отметили метеорологи.