Мокрый снег с дождем ожидается в Москве во вторник и среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве в первой половине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По прогнозу специалиста, пик осадков ожидается во второй половине вторника, 20 апреля, и в ночь на среду.
"Будет очень хмуро и пасмурно, так как Москва окажется под воздействием циклона", – рассказал Вильфанд.
По оценке метеоролога, в Москве за два дня, 20 и 21 апреля, может выпасть от 7–8 до 15–18 миллиметров осадков. Этот объем может составить 20% от месячной нормы.
Вильфанд объяснил москвичам, что снег в апреле – обычное явление.
"Не стоит удивляться, очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега. <...> К этому нужно относиться спокойно", – сказал эксперт.
Он уточнил, что заморозков в указанный период не прогнозируется.
Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до полудня вторника.
Москвичей предупредили о затяжных дождях на неделе
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