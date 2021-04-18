В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до полудня вторника. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

До этого предупреждение действовало до 7:00 19 апреля.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Уточняется, что скорость ветра ожидается до 15-17 метров в секунду.

Ранее стало известно, что во вторник в столице ожидается возвращение осенней погоды. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в среду может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Также сообщалось, что апрель в Москве может войти в топ-10 самых теплых в истории метеонаблюдений. Синоптики отметили, что с 1879 года было лишь восемь лет, когда температура воздуха превышала норму более чем на три градуса. Последний раз был в 2008 году.