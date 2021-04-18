Москвичам пообещали дождь и мокрый снег на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник в столице ожидается возвращение осенней погоды. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в среду может выпасть около половины месячной нормы осадков, пишет РИА Новости.

"Виной такой погоды станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди, пик которых придется на среду, 21 апреля, когда в осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые 2 декады месяца – до 25 миллиметров или около половины всего месячного объёма небесной влаги", – рассказал специалист.

По словам синоптика, в ночь на вторник температура упадет до 0 – 5 градусов. В некоторых районах может пойти мокрый снег. Днем температура будет не выше 10 градусов.

Ранее сообщалось, что апрель в Москве может войти в топ-10 самых теплых в истории метеонаблюдений. Синоптики отметили, что с 1879 года было лишь восемь лет, когда температура воздуха превышала норму более чем на три градуса. Последний раз был в 2008 году.