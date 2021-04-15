Апрель в столице может войти в десятку самых теплых в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Апрель в Москве может войти в топ-10 самых теплых в истории метеонаблюдений, сообщается на портале "Метеоновости".
"Средняя температура минувших дней опережает норму более чем на три градуса. При подобных температурных аномалиях до конца месяца апрель 2021 года войдет в десятку самых теплых за весь ряд многолетних наблюдений", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что с 1879 года было лишь восемь лет, когда температура воздуха превышала норму более чем на три градуса. Последний раз был в 2008 году.
"В 2008 году средняя за месяц температура составила +9,7 градуса при норме +5,8 градуса. А рекордно теплый апрель остается в 2000 году, среднемесячная температура оказалась +11,1 градуса", – отметили синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура в Москве достигла июньских значений. Он рассказал, что днем 14 апреля в столице температурный фон превышал климатическую норму на 10 градусов.
Однако не все специалисты радуются температурным рекордам. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в случае резкого снижения температуры могут пострадать растения.
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