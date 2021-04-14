Синоптик рассказала о негативных последствиях теплой погоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Резкое потепление в столице может обернуться большими проблемами, уверена главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Эта высокая температура меня не радует, а, скорее, пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны. На смену всегда приходит волна холода, и есть страх, что этот холод может повредить растения, которые начали вегетировать", – сказала Позднякова в беседе с RT.

Эксперт отметила, что пока угрозы нет, так как столбики термометров не опускаются ниже нуля. Однако она порекомендовала москвичам готовиться к приходу холодного атмосферного фронта.

Позднякова сообщила, что в ближайшие дни атмосферное давление начнет снижаться. Вечером 15 апреля может пойти небольшой дождь, будет облачность.

Синоптик заключила, что в выходные погода будет умеренно теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве достигла июньских значений. Он подчеркнул, что днем в столице температурный фон превышал климатическую норму на 10 градусов.