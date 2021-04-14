Синоптик рассказал об эффекте "погоды в пустыне" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал об эффекте "погоды в пустыне" в столице.

"Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект "погоды в пустыне", накануне относительная влажность понизилась до 23%. <...> Одновременно значительно возросла запыленность", – написал он в своем Instagram-аккаунте.

Тишковец отметил, что концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно-допустимым значениям. На это повлияли два фактора – появление пыли с юго-востока страны, а также местные взвеси, которые остались после зимы. По словам специалиста, вся эта пыль поднимается в воздух и остается там из-за движения автомобилей.

Синоптик также отметил, что нормальная влажность для Москвы в нынешнее время года – 68%. Что касается пыли, то ее рассеиванию также мешает антициклон.

В "Фобосе" подчеркнули, что в 15:00 столбик термометра на метеостанции ВДНХ достиг отметки плюс 21,5 градуса, превысив максимум 1962 года.

По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, рекордно теплая погода сохранится в столице как минимум до ближайших выходных. Температура воздуха будет колебаться в пределах 13–15 градусов выше нуля.

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала текущего года. Минимальные показатели столбиков термометров были зафиксированы на уровне плюс 11,6 градуса.