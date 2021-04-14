В Минздраве дали совет пожилым россиянам, как лучше провести летний отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 призвала пожилых людей провести лето за городом, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

Ранее главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина дала советы пожилым россиянам по подготовке к дачному сезону. По словам специалиста, важно постепенно восстанавливать двигательный режим: расширять физическую активность, гулять, увеличивать темп и длительность ходьбы.

Кроме того, несмотря на всю пользу витамина D, в пожилом возрасте следует защищать глаза и кожу от яркого солнца, добавила врач. Не менее важно, по мнению Рунихиной, соблюдать питьевой режим: выпивать от 1,5 до 2 литров воды в течение дня, особенно в жару.

"Мне представляется целесообразным жить где-то в пригороде, на даче, где меньше риск инфицирования, при этом же сохраняется возможность движения, активной жизни", – сказала Ткачева.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава РФ С другой стороны, все это актуализирует вакцинацию, потому что все равно контакты, общение у пожилых людей должно быть, это очень важно. Мне кажется, до дачного сезона нужно сделать прививки и спокойно провести лето.

Специалист также предостерегла от поездок на курорты невакцинированных пенсионеров. "Если уж уезжать куда-то на курорты, то только после вакцинации. Ни в коем случае даже речи не может быть о каких-то поездках у невакцинированных, иначе это большой риск", – объяснила гериатр.

Сейчас, по мнению врача, для пожилых людей особенно важно продолжать соблюдать все меры безопасности: ношение масок, регулярное мытье рук и другие правила, предполагающие защиту от инфекций.

"Даже если вы сделали прививку. Есть разные штаммы, варианты вируса. Вакцинация дает защиту, но не на 100%", – сказала Ткачева.

Тем более что пенсионеры часто ездят на дачу в электричках или на общественном транспорте, подытожила гериатр.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что пожилые, гипертоники и гипотоники, а также люди с вредными привычками могут испытывать сложности из-за перепадов погоды. По мнению специалиста, справиться с этим поможет спорт, кардионагрузки, прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

Последствия резких внешних изменений, по словам врача, можно предупреждать с помощью регулярной терапии.