Врач рассказала, когда COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина считает, что тяжесть коронавируса у пожилых людей зависит от лечения их основных заболеваний, сообщает РИА Новости.

Так, у пожилого человека, который находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы надежно контролируются, риски протекания COVID-19 в тяжелой форме снижаются, отметила Рунихина.

"Согласно новым данным, заболевшие коронавирусом пожилые пациенты имели самое тяжелое течение и самые неблагоприятные исходы, если они имели неконтролируемую артериальную гипертонию. То есть если в момент заболевания не принимали лекарства от повышенного давления, то имели самые тяжелые исходы", – рассказала врач.

Рунихина добавила, что очень важно находиться на постоянном медицинском контроле, если пожилой человек имеет несколько заболеваний.

Ранее врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека. По ее словам, он должен содержать достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка.