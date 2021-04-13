Врач рассказала, когда COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина считает, что тяжесть коронавируса у пожилых людей зависит от лечения их основных заболеваний, сообщает РИА Новости.
Так, у пожилого человека, который находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы надежно контролируются, риски протекания COVID-19 в тяжелой форме снижаются, отметила Рунихина.
"Согласно новым данным, заболевшие коронавирусом пожилые пациенты имели самое тяжелое течение и самые неблагоприятные исходы, если они имели неконтролируемую артериальную гипертонию. То есть если в момент заболевания не принимали лекарства от повышенного давления, то имели самые тяжелые исходы", – рассказала врач.
Рунихина добавила, что очень важно находиться на постоянном медицинском контроле, если пожилой человек имеет несколько заболеваний.
Ранее врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека. По ее словам, он должен содержать достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: