Врач рассказала, когда пожилым людям стоит обратиться к гериатру

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Быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба и слабое рукопожатие являются основными признаками, при которых пожилому человеку нужно обратиться к гериатру. Об этом сообщила главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Она отметила, что при общении с людьми пожилого возраста специалист задает им семь вопросов для выявления гериатрических проблем. Первый вопрос касается веса, второй – о снижении зрения и слуха.



"Следующий вопрос относится к травмам и падениям. Некоторые из пациентов начинают падать, нарушается походка, могут быть головокружения, это протекает также на фоне остеопороза, поэтому очень высокий риск переломов", – цитирует врача РИА Новости.

Эксперт также добавила, что есть вопросы, посвященные настроению и нарушению памяти. Помимо этого, присутствует вопрос о недержании мочи. Последний вопрос касается мобильности пациента, уточнила Рунихина.

Ранее врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека. По ее словам, он должен содержать достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D.