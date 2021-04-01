Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:23

Ученые назвали опасную для почек еду

общество

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Ученые университета Монаша рассказали, что еда с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов вызывает синдром "дырявого кишечника". Об этом сообщает журнал Science Advances.

По словам специалистов, потребление такой пищи увеличивает риск дисфункции почек. Исследователи узнали, что конечные продукты избыточного гликозилирования способствуют воспалению и хронической болезни почек. Кроме того, эти вещества были найдены в термически обработанных продуктах. Они придают жареной и запеченной пище характерный вкус и аромат. Также их добавляют в картофельные чипсы, выпечку, шоколад и десерты.

Как отметили ученые, воспалительную реакцию можно подавить, добавив в рацион питания продукты, которые содержат крахмальную клетчатку. Это, по их словам, поможет восстановить работу кишечника и почек.

Ранее нутрициолог Маргарита Львова заявила, что шоколад входит в список самых полезных десертов. Вместе с шоколадом самыми полезными сладостями специалист назвала свежие фрукты, ягоды и изделия из кэроба – плодов рожкового дерева.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать