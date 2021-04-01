Ученые назвали опасную для почек еду

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Ученые университета Монаша рассказали, что еда с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов вызывает синдром "дырявого кишечника". Об этом сообщает журнал Science Advances.

По словам специалистов, потребление такой пищи увеличивает риск дисфункции почек. Исследователи узнали, что конечные продукты избыточного гликозилирования способствуют воспалению и хронической болезни почек. Кроме того, эти вещества были найдены в термически обработанных продуктах. Они придают жареной и запеченной пище характерный вкус и аромат. Также их добавляют в картофельные чипсы, выпечку, шоколад и десерты.

Как отметили ученые, воспалительную реакцию можно подавить, добавив в рацион питания продукты, которые содержат крахмальную клетчатку. Это, по их словам, поможет восстановить работу кишечника и почек.

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