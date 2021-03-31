Стали известны самые полезные десерты

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Нутрициолог Маргарита Львова заявила, что шоколад входит в список самых полезных десертов. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Звезда".

Вместе с шоколадом самыми полезными сладостями Львова назвала свежие фрукты, ягоды и изделия из кэроба – плодов рожкового дерева.

Однако, как отметила эксперт, при выборе шоколада необходимо внимательно относиться к составу продукта и выбирать тот, в котором процент содержания какао-бобов максимальный.

При этом кэроб будет хорошей заменой шоколаду, указала специалист. Продукты из этого плода чаще всего производят без сахара и усилителей вкуса.

"По вкусу он, конечно, отличается, но он будет более полезный", – уточнила Львова.

Она также напомнила, что фрукты и ягоды хоть и полезны, но не стоит превышать дневную норму, составляющую два фрукта и 150–300 граммов ягод. Это позволит не набирать лишний вес и не нагружать поджелудочную железу.

Ранее диетолог рассказала, как начать путь к здоровому питанию. По ее словам, нужно, чтобы каждый имел доступ к достоверной информации, которая основана на принципах доказательной медицины.