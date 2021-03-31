Нарколог рассказал, чем опасен дешевый алкоголь

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Переход на более дешевый алкоголь может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщил психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с News.ru.
Эксперт отметил, что производители алкогольной продукции в попытке снизить ее стоимость жертвуют качеством товара.
"Переход на более дешевые сорта, конечно, грозит ухудшением состояния здоровья. Даже от небольших доз, тем более если попадется контрафакт, могут быть случаи потери зрения, поражения зрительного нерва, поражения центральной нервной системы, развития алкогольной комы", – сказал Казанцев.
Он также отметил, что похмелье после употребления некачественной алкогольной продукции выражается не только в головной боли, но может привести к серьезным проблемам сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.
Ранее спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, можно ли заменить еду алкоголем. Она напомнила о существовании людей, питающихся энергией солнца, однако сообщила, что выжить, употребляя лишь алкоголь, невозможно.
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